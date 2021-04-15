НБУ снова повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% с 16 апреля 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года", - отметил он.

Как отметил Шевченко, прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% к концу года. Учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут потребовать дальнейшего ужесточения монетарной политики.

"Национальный банк Украины готов и в дальнейшем продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возврат инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.