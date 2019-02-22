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Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Новини » Фінанси    22.02.2019 - 11:00
Курс долара на відкритті міжбанку стабільний
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара на міжбанку знаходиться вище рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6622 - 30,6852 грн/євро, російський рубль 0,4122 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0200    27,0450

EUR/UAH     30,6622    30,6852

RUB/UAH     0,4122       0,4128

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Нагадаємо, 20 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6514 - 30,6771 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 2700,263 гривень за 100 доларів (-8,4933 гривень).

Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара НБУ знизив офіційний курс до рівня 27 грн/долар
Теми: Курс долара
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