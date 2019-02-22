Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки, євро на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,00 (26,70 - 27,00 - 21 лютого), продажу 27,01 - 27,25 (27,01 - 27,25 - 21 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,94 (26,90 - 21 лютого), продажу - 27,12 (27,10 - 21 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,70 - 21 лютого), продажу 30,68 - 31,10 (30,65 - 31,00 - 21 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,46 (30,45 - 21 лютого), продажу - 30,85 (30,83 - 21 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,09 (2,55 - 4,07 - 21 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 21 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,76 - 21 лютого), продажу 4,15 (4,14 - 21 лютого) грн за 10 рублів.