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Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 5 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 16:47
Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 5 квітня Фото: курс долара різко зріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 5 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 5 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,88 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

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