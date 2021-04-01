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НБУ підвищив офіційний курс євро на 2 квітня

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 17:59
НБУ підвищив офіційний курс євро на 2 квітня Фото: єдина європейська валюта дорожчає (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,70 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 квітня встановлено на такому рівні: 32,7003 гривень за євро (+0,0713 грн). При цьому курс євро на 1 квітня становить 32,629 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 2 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,74 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

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