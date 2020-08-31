НБУ а 1 вересня підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,89 гривень за євро. Це на 16 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 вересня встановлено на такому рівні: 32,895 гривень за євро (+0,1616 грн). При цьому курс євро на 31 серпня становить 32,7334 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 31 серпня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,87 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,44 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 27,5618 гривень за 1 долар (+0,0859 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 27,4759 гривень за 1 долар.