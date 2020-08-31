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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 17:12
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав до рівня 27,57 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 31 серпня 2020 року порівняно з закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,54 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5400 - 27,5700 грн/долар, євро 32,8414 - 32,8772 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5400

27,5700

EUR/UAH

32,8414

32,8772

RUB/UAH

0,3709

0,3715

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 28 серпня 2020 року закрилися в діапазоні 27,4750 - 27,5000 грн/долар, євро 2,6512 - 32,6782 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Готівковий ринок

обмінних пунктах України 31 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 27,5618 гривень за 1 долар (+0,0859 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 27,4759 гривень за 1 долар.

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