НБУ на 1 сентября повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,89 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на таком уровне: 32,895 гривен за евро (+0,1616 грн). При этом курс евро на 31 августа составляет 32,7334 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 31 августа 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 27,5618 гривен за 1 доллар (+0,0859 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 27,4759 гривен за 1 доллар.