ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ на 1 сентября повысил официальный курс евро

Киев, Понедельник 31 августа 2020 18:18
НБУ на 1 сентября повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,89 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на таком уровне: 32,895 гривен за евро (+0,1616 грн). При этом курс евро на 31 августа составляет 32,7334 гривен за евро.

НБУ на 1 сентября повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 31 августа 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 27,5618 гривен за 1 доллар (+0,0859 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 27,4759 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь