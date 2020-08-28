НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 31 копійку

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,73 гривень за євро. Це на 31 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 серпня встановлено на такому рівні: 32,7334 гривень за євро (+0,3055 грн). При цьому курс євро на 28 серпня становить 32,4279 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 28 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 18 копійок до 32,68 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (32,06 - 27 серпня), продажу - 32,68 (32,50 - 27 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро, курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,67 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,65 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,47 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на такому рівні: 27,4759 гривень за 1 долар (+0,0144 грн). При цьому курс долара на 28 серпня становить 27,4615 гривень за 1 долар.