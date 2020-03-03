НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 27,68 гривень за євро, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,6856 гривень за євро (+0,0781 грн). При цьому курс євро на 3 березня становить 27,6075 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня 2020 року, на готівковому ринку зріс на 43 копійки до 27,80 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,32 (26,93 - 2 березня), продажу - 27,80 (27,37 - 2 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,78 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,93 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 24,9386 гривень за 1 долар (+0,1206 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 24,8180 гривень за 1 долар.