НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,93 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 24,9386 гривень за 1 долар (+0,1206 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 24,8180 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 3 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,95 гривень за долар, курс купівлі 24,93 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,75 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 березня довідковий курс на рівні 24,93 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 березня (24,77 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 3 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро виріс на 43 копійки до 27,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,50 - 2 березня), продажу - 24,95 (24,75 - 2 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,32 (26,93 - 2 березня), продажу - 27,80 (27,37 - 2 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,42 - 2 березня), продажу 3,80 (3,78 - 2 березня) грн за 10 рублів.