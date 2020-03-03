Курс долара прискорив зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара росте на міжбанку та готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро виріс на 43 копійки до 27,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,50 - 2 березня), продажу - 24,95 (24,75 - 2 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,32 (26,93 - 2 березня), продажу - 27,80 (27,37 - 2 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,42 - 2 березня), продажу 3,80 (3,78 - 2 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75 - 25,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 3 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,95 гривень за долар, курс купівлі 24,93 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,75 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 березня довідковий курс на рівні 24,93 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 березня (24,77 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, населення України в лютому 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1456,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1165,2 млн доларів.Таким чином, в лютому знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 291,2 млн доларів

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше