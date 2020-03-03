Курс долара на міжбанку піднявся до психологічної відмітки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до 25 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 3 березня 2020 року виріс на 11 копійок до 25,00 гривень за долар, курс купівлі до 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0000 EUR/UAH 27,7877 27,8100 RUB/UAH 0,3712 0,3716

Нагадаємо, 2 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8750 - 24,8950 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро виріс на 43 копійки до 27,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,50 - 2 березня), продажу - 24,95 (24,75 - 2 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,32 (26,93 - 2 березня), продажу - 27,80 (27,37 - 2 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,42 - 2 березня), продажу 3,80 (3,78 - 2 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,93 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 24,9386 гривень за 1 долар (+0,1206 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 24,8180 гривень за 1 долар.