НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 62 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 27,60 гривень за євро, що на 62 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,6075 гривень за євро (+0,6286 грн). При цьому курс євро на 2 березня становить 26,9789 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня 2020 року, на готівковому ринку зріс на 29 копійок до 27,37 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,93 (27,69 - 28 лютого), продажу - 27,37 (27,06 - 28 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 62 копійки до 27,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,67 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,81 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 24,818 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 24,5900 гривень за 1 долар.