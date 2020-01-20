НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 7 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 24,3257 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить 24,2527 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 20 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,33 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,98 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 січня довідковий курс на рівні 24,29 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 січня (24,20 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 20 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 27,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,17 (24,10 - 17 січня), продажу - 24,40 (24,35 - 17 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,67 (26,69 - 17 січня), продажу - 27,06 (27,13 - 17 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 17 січня), продажу 3,93 (3,93 - 17 січня) грн за 10 рублів.