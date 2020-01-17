НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,93 гривень за євро, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 січня встановлено на такому рівні: 26,9363 гривень за євро (+0,0360 грн). При цьому курс євро на 17 січня становить 26,9003 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня 2020 року, на готівковому ринку виріс на 16 копійок до 27,13 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,61 - 16 січня), продажу - 27,13 (26,97 - 16 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 1 копійку до 26,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,93 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 24,2527 гривень за 1 долар (+0,1604 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривень за 1 долар.