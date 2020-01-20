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Курс долара продовжив зростання

Новини » Фінанси     20.01.2020 - 13:00
Курс долара продовжив зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає як на міжбанку, так і на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 27,06 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,17 (24,10 - 17 січня), продажу - 24,40 (24,35 - 17 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,67 (26,69 - 17 січня), продажу - 27,06 (27,13 - 17 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 17 січня), продажу 3,93 (3,93 - 17 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,25-24,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара продовжив зростання

Міжбанк

Нагадаємо, 20 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,33 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,98 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 січня довідковий курс на рівні 24,29 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 січня (24,20 грн).

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів, що на 48 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (148 млн доларів). За минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

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Теми: Курс долара
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