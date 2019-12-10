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Курс долара впав на закритті міжбанку

Новини » Фінанси     10.12.2019 - 17:05
Курс долара впав на закритті міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар опустився до рівня 23,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 10 грудня 2019 року знизився на 8 копійок до 23,64 гривень за долар, курс купівлі до 23,60 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 26,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,6050 - 23,6050 грн/долар, євро 26,1519 - 26,1939 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,6050

23,6450

EUR/UAH

26,1519

26,1939

RUB/UAH

0,3712

0,3720

Курс долара впав на закритті міжбанку

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2461 - 26,2659 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 10 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 23,80 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,60 (23,59 - 9 грудня), продажу - 23,80 (23,79 - 9 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 9 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

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Теми: Курс долара
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