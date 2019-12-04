Курс долара впав до нового мінімуму

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на копійку

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що майже 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2393,0282 гривень за 100 доларів (-0,8934 гривень).

При цьому курс долара на 4 грудня становить 2393,9216 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 4 грудня - 2393,9216 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 4 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,95 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 грудня довідковий курс на рівні 23,932963 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 3 грудня (23,936678). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 4 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,01 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 26,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,84 (23,83 - 3 грудня), продажу - 24,01 (24,00 - 3 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,23 - 3 грудня), продажу - 26,58 (26,57 - 3 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 3 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 3 грудня) грн за 10 рублів.