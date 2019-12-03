НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 10 копійок до 26,50 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2650,3106 гривень за 100 євро (+9,4915 грн).

При цьому курс євро на 3 грудня становить 2640,8191 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 26,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,23 (26,18 - 2 грудня), продажу - 26,57 (26,51 - 2 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 10 копійок до 26,55 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,53 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2393,9216 гривень за 100 доларів (-1,8138 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 3 грудня - 2395,7354 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.