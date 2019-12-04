Курс долара закріпився на низьких рівнях

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається в діапазоні 29,90-24,00 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,01 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 26,58 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,84 (23,83 - 3 грудня), продажу - 24,01 (24,00 - 3 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,23 - 3 грудня), продажу - 26,58 (26,57 - 3 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 3 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 3 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,70-24,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 4 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,95 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 грудня довідковий курс на рівні 23,932963 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 3 грудня (23,936678). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, населення України в листопаді 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1315,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1373,9 млн доларів. Таким чином у листопаді знову спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 58,4 млн доларів.