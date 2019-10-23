НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 3 копійки до 27,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2768,796 гривні за 100 євро (+3,5888 грн).

При цьому курс євро на 23 жовтня становить 2765,2072 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,45 - 22 жовтня), продажу - 27,79 (27,82 - 22 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,82 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,79 грн.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2489,2529 гривень за 100 доларів (+4,79 гривень).