НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 3 копейки до 27,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 октября установлен на таком уровне: 2768,796 гривны за 100 евро (+3,5888 грн).

При этом курс евро на 23 октября составляет 2765,2072 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,45 - 22 октября), продажи - 27,79 (27,82 - 22 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,82 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,79 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2489,2529 гривен за 100 долларов (+4,79 гривен).