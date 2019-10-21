НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 27,90 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2790,4742 гривні за 100 євро (+0,5659 грн).

При цьому курс євро на 21 жовтня становить 2789,9083 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 34 копійки до 27,92 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,40 (27,11 - 17 жовтня), продажу - 27,92 (27,58 - 17 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 28,05 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,55 (27,40 - 18 жовтня), продажу - 28,05 (27,92 - 18 жовтня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).