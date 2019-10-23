Курс долара трохи виріс

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається нижче рівня 25 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,98 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (24,73 - 22 жовтня), продажу - 24,98 (24,96 - 22 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,45 - 22 жовтня), продажу - 27,79 (27,82 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 22 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 22 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,05 грн/долар, підвищили його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 23 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс купівлі до 24,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 27,67 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 жовтня довідковий курс на рівні 24,87 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 жовтня (24,82). Таким чином, офіційний курс наступний день буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.