Курс долара на міжбанку виріс до 25 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 23 жовтня 2019 року зріс на 15 копійок до 25,02 гривень за долар, курс купівлі до 24,99 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9900 - 25,0200 грн/долар, євро 27,7988 - 27,8247 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9900 25,0200 EUR/UAH 27,7988 27,8247 RUB/UAH 0,3906 0,3912

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8400 - 24,8700 грн/долар, євро 27,6593 - 27,6902 грн/євро, російський рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2489,2529 гривень за 100 доларів (+4,79 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 23 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,98 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (24,73 - 22 жовтня), продажу - 24,98 (24,96 - 22 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,45 - 22 жовтня), продажу - 27,79 (27,82 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 22 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 22 жовтня) грн за 10 рублів.