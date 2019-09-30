НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 26,34 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 2634,8629 гривні за 100 євро (+1,4077 грн).

При цьому курс євро на 30 вересня становить 2633,4552 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 12 копійок до 26,59 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,17 (26,08 - 27 вересня), продажу - 26,59 (26,47 - 27 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 26,57 гривень за євро.. Курс покупки становить 26,53 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2019 року встановив офіційний курсна рівні 24,19 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 2419,7474 гривень за 100 доларів (+11,4665 гривень).