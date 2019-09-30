Курс долара виріс на міжбанку

Долар подорожчав на 25 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 30 вересня 2019 року виріс на 25 копійок до 24,38 гривень за долар, курс купівлі-до 24,34 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок до 26,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,3400 - 24,3800 грн/долар, євро 26,3485 - 26,3748 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3400 24,3800 EUR/UAH 26,5330 26,5766 RUB/UAH 0,3750 0,3757

Нагадаємо, 27 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1000 - 24,1300 грн/долар, євро 26,3485 - 26,3748 грн/євро, російський рубль 0,3485 - 0,3789 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 2419,7474 гривень за 100 доларів (+11,4665 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 30 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,05 (23,98 - 27 вересня), продажу - 24,27 (24,21 - 27 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,17 (26,08 - 27 вересня), продажу - 26,59 (26,47 - 27 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,4 - 27 вересня), продажу 3,80 (3,79 - 27 вересня) грн за 10 рублів.