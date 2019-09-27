НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 26,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2633,4552 гривні за 100 євро (-12,114 грн).

При цьому курс євро на 27 вересня становить 2645,5692 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня 2019 року, на готівковому ринку у продажу знизився на 16 копійок до 26,47 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,23 - 26 вересня), продажу - 26,47 (26,63 - 26 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро е змінився - 26,37 гривень за євро. Курс покупки становить 26,34 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2408,2809 гривень за 100 доларів (-10,4147 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 вересня - 2412,0199 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.