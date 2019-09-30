НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 26,34 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 октября установлен на таком уровне: 2634,8629 гривны за 100 евро (+1,4077 грн).

При этом курс евро на 30 сентября составляет 2633,4552 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 30 сентября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 12 копеек до 26,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,17 (26,08 - 27 сентября), продажи - 26,59 (26,47 - 27 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 26,57 гривен за евро.. Курс покупки составляет 26,53 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2019 года установил официальный курсна уровне 24,19 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 2419,7474 гривен за 100 долларов (+11,4665 гривен).