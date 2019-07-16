НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 29,02 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 липня встановлено на такому рівні: 2900,7443 гривні за 100 євро (+1,9884 грн).

При цьому курс євро на 16 липня становить 2902,7327 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 2 копійки до 29,35 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,60 - 29,05 (28,50 - 29,05 - 15 липня), продажу 29,05 - 29,55 (29,10 - 29,60 - 15 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,85 - 15 липня), продажу - 29,35 (29,33 - 15 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 29,11 гривень за євро. Курс покупки становить 29,08 грн/євро.