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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    16.07.2019 - 17:30
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 29,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 июля установлен на таком уровне: 2900,7443 гривны за 100 евро (+1,9884 грн).

При этом курс евро на 16 июля составляет 2902,7327 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 июля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 2 копейки до 29,35 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,05 (28,50 - 29,05 - 15 июля), продажи 29,05 - 29,55 (29,10 - 29,60 - 15 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,85 - 15 июля), продажи - 29,35 (29,33 - 15 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,11 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,08 грн/евро.

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Темы: Курс доллара
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