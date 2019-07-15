НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 29,00 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 липня встановлено на такому рівні: 2900,7443 гривні за 100 євро (+1,9058 грн).

При цьому курс євро на 15 липня становить 2898,8385 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,97 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,70 гривень за долар. Курс покупки євро складає 28,50 - 29,05 (28,65 - 29,15 - 12 липня), продажу 29,10 - 29,60 (29,15 - 29,65 - 12 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,85 (28,87 - 12 липня), продажу - 29,33 (29,40 - 12 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,09 гривень за євро. Курс покупки становить 29,06 грн/євро.