Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 16 липня 2019 року виріс на 14 копійок до 25,96 грн/долар, курс купівлі до 25,93 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,9300 - 25,9600 грн/долар, євро 29,0830 - 29,1141 грн/євро, російський рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9300 25,9600

EUR/UAH 29,0830 29,1141

RUB/UAH 0,4127 0,4136

Нагадаємо, 15 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0627 - 29,0913 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на такому рівні: 2586,4142 гривень за 100 доларів (+12,3222 гривень).