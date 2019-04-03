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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    03.04.2019 - 17:40
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 23 копійки

Національний банк України (НБУ) на 4 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 23 копійки до 30,44 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 квітня встановлено на такому рівні: 3044,7304 гривні за 100 євро (+23,6247 грн).

При цьому курс євро на 3 квітня становить 3021,1057 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 16 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,90 - 30,40 (29,70 - 30,35 - 2 квітня), продажу 30,45 - 31,00 (30,30 - 30,90 - 2 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,19 (30,01 - 2 квітня), продажу - 30,68 (30,52 - 2 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,44 грн/євро. Курс покупки становить 30,37 грн/євро.

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