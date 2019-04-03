Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар зріс на 15 копійок, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,23 гривень за долар, купівлі на 14 копійок до 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 30,52 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,80 - 27,06 (26,65 - 26,95 - 2 квітня), продажу 27,08 - 27,400 (26,95 - 27,30 - 2 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,97 (26,83 - 2 квітня), продажу - 27,23 (27,08 - 2 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,90 - 30,40 (29,70 - 30,35 - 2 квітня), продажу 30,45 - 31,00 (30,30 - 30,90 - 2 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,19 (30,01 - 2 квітня), продажу - 30,68 (30,52 - 2 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,09 - 2 квітня), продажу - 4,09 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 2 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,85 - 2 квітня), продажу 4,20 (4,20 - 2 квітня) грн за 10 рублів.