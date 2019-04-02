НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 34 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 34 копійки до 30,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 квітня встановлено на такому рівні: 3021,1057 гривні за 100 євро (-34,0601 грн).

При цьому курс євро на 2 квітня становить 3055,1658 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 35 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс покупки євро складає 39,70 - 30,35 (30,05 - 30,75 - 1 квітня), продажу 30,30 - 30,90 (30,70 - 31,10 - 1 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,40 - 1 квітня), продажу - 30,52 (30,87 - 1 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,49 грн/євро. Курс покупки становить 30,44 грн/євро.