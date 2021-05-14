Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 14 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,55 гривень за долар, курс в покупці до 27,53 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,44 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 33,3970 - 33,4212 грн/євро, російський рубль 0,3734 - 0,3738 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5300 - 27,5500 грн/долар, євро 33,4241 - 33,4484 грн/євро, російський рубль 0,3728-0,3732 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,61 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6273 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.