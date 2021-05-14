Курс долара впав до мінімуму за 8 місяців

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,61 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6273 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)