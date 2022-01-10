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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця травня

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця травня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 10 січня 2022 року встановлений на рівні 27,49 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4977 гривень за 1 долар (+0,0426 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 27,4551 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,05 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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