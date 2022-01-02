Що буде з курсом долара в 2022 році: прогноз банкірів

Курс долара в 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках" .

Зокрема, начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов повідомив, що згідно з базовим сценарієм макроекономічного прогнозу банку, середньорічний обмінний курс гривня-долар у 2022 році очікується на рівні 28,2 гривень.

"Для порівняння, за підсумками 2021 року середньорічний курс складе 27,3 гривень/долар", - зазначив він.

А провідний експерт Департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний вважає, що для курсу гривні у 2022 році важливим фактором буде новинна стрічка, пов'язана з можливою ескалацією на кордонах, а також можливі зміни інструментів з боку Федеральної резервної системи США для боротьби з високими інфляційними реаліями.

"Очікуємо коридор - 26-28 гривень/долар у 2022 році. Важливим залишається питання закупівлі газу в ПСГ - як впорається наш уряд при таких високих цінах і можливе припинення транзиту газу через Україну і отримання виручки з даного інструменту", - зазначив експерт "ОТП Банку".

Крім того, "Ідея Банку" очікують на початку 2022 року курсовий коридор 26,50-27,50 гривень/долар.

У той же час, на думку начальника Департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігоря Левченка, на початку 2022 року основними факторами підтримки або девальвації гривні будуть операції НБУ на валютному ринку і настрої нерезидентів.

"У 2022 році підтримка курсу з боку експортерів, швидше за все, буде зменшуватися, і на це буде впливати ціни на сировину, яке подешевшало в порівнянні з піками 2021 року", - пояснив експерт.