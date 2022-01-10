НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с конца мая

Официальный курс гривны к доллару на 10 января 2022 года установлен на уровне 27,49 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,4977 гривен за 1 доллар (+0,0426 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 27,4551 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)