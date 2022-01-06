Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 6 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 5 січня торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,4200 - 27,4400 грн/долар, євро 30,9955 - 31,0181 грн/євро, російський рубль 0,3618 - 0,3622 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0447 - 31,0673 грн/євро, російський рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс зріс на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.