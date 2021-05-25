Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,59 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4200 - 27,4400 грн/долар, євро 33,5730 - 33,5975 грн/євро, російський рубль 0,3736-0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.