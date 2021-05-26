НБУ підвищив офіційний курс долара на 26 травня

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)