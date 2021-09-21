НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 21 вересня встановлений на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7072 гривень за 1 долар (+0,0044 грн). При цьому курс долара на 20 вересня становить 26,7028 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)