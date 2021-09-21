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НБУ повысил официальный курс доллара на 21 сентября

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 21 сентября Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7072 гривен за 1 доллар (+0,0044 грн). При этом курс доллара на 20 сентября составляет 26,7028 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 21 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 21 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,25 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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