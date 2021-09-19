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Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

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Україна, Неділя 19 вересня 2021 09:15
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень Фото: курс долара може залишитися на рівні 26,6 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Аналітик нагадав, що згідно з прогнозом уряду, який міститься в проекті держбюджету-2022, в поточному році обмінний курс долара очікується на рівні 28,0 грн з подальшим зростанням до 28,6 грн у 2022 році.

"Слід зазначити, що в останні роки прогнози Кабміну щодо курсу долара відрізняються консерватизмом і за фактом долар торгується нижче, ніж закладено в бюджеті. Нагадаємо, що курс, закладений у бюджеті, є всього лише технічним орієнтиром для переведення майбутніх валютних потоків у гривню. Ні уряд, ні Нацбанк не ставлять собі за мету, щоб курс штучно досяг або штучно утримувався на запланованому рівні", - додав він.

За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,73 до 26,67 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,74/26,76 до 26,66/26,68 грн (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,65/26,85 до 26,62/26,80 грн (-0,1% / -0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, в проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксовано курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/Долар.

Зазначимо, за прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,8 грн.

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