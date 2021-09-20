Курс долара на міжбанку трохи знизився на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,25 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 31,2348 - 31,2556 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.