Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 32,55 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 32,5392 - 33,5521 грн/євро, російський рубль 0,3762-0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знизився після того, як він зростав протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.